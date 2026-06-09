В Самаре оставлен в силе приговор по делу о смерти сотрудника фирмы «БИО-ТОН» после корпоратива

Самарский областной суд оставил без изменений приговор Октябрьского районного суда Самары по уголовному делу в отношении главы службы безопасности ООО «Компания “БИО-ТОН”». Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека ( ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как установил суд, 29 декабря 2023 года, в ночь после корпоратива ООО «Компания «“БИО-ТОН”», около выставочного центра «Волга-Экспо» осужденный повздорил с руководителем транспортного отдела. Он нанес потерпевшему «удары в область головы, повлекшие тяжкий вред здоровью». Руководитель транспортного отдела скончался в больнице.

Октябрьский районный суд назначил наказание главе службы безопасности в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Руфия Кутляева