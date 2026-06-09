В Оренбуржье суд изъял из чужого владения дамбу

В Оренбургской области суд удовлетворил требования прокурора Александровского района об истребовании гидротехнического сооружения из чужого незаконного владения, а также о прекращении в отношении него права собственности. Об этом сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, в 2004 году житель Октябрьского района приобрел дамбу, расположенную южнее поселка Марксовский Александровского района. Сооружение «неразрывно связано с ручьем Точек и образованным водохранилищем». Поэтому дамба является объектом федеральной собственности и не может принадлежать физическому лицу.

Руфия Кутляева