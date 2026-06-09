В Оренбурге 12 июня временно ограничат движение транспорта на нескольких улицах

В пятницу, 12 июня, на территории Оренбурга будет ограничено движение транспорта с 10:00 до 14:30 (MSK+2) из-за проведения массовых мероприятий. Об этом сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, ограничения коснутся следующих улиц: Чкалова (от ул. Степана Разина до ул. Маршала Г. К. Жукова), Маршала Г. К. Жукова (от ул. Ленинской до ул. Богдана Хмельницкого и от ул. Челюскинцев до ул. Чкалова), Краснознаменной (от ул. Маршала Г. К. Жукова до пер. Матросского), Советской (от ул. Правды до ул. Володарского), Володарского (от ул. Пролетарской до пер. Матросского), Правды (от ул. Советской до ул. 8 Марта), 8 Марта (от ул. Правды до ул. Челюскинцев), Челюскинцев (от ул. 8 Марта до ул. Маршала Г. К. Жукова).

Руфия Кутляева