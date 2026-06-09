Соцфонд не подтвердил задержку выплат пособий по уходу за ребенком

В Социальном фонде России (СФР) заявили, что выплаты пособий по уходу за ребенком до 1,5 года осуществляются планово. В Telegram-каналах сегодня появилась информация о жалобах россиян на задержку выплат.

По данным Соцфонда, уже более 98% получателей пособий получили выплаты. «Сбоя в работе Социального фонда нет. Все системы функционируют штатно, выплаты за текущий месяц проводятся в плановом порядке»,— заявили ТАСС в фонде.

Telegram-канал «Осторожно, новости» писал, что находящимся в декрете мамам деньги должны были поступить не позднее 8 июня, но выплаты не перечислили. Одной из девушек якобы сказали в службе поддержки СФР, что в июне произошел сбой с отправкой сообщений. Как уточнил Telegram-канал, с задержкой столкнулись жители Москвы и Санкт-Петербурга, Вологды, Ульяновска, Ярославля, Калужской, Тульской и Свердловской областей, Краснодарского края. О сбое также сообщил канал Baza.