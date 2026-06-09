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В Татарстане предлагают запретить попрошайничество в метро

В Татарстане предлагают запретить попрошайничество, ручную торговлю, предложение товаров и гадание на территории метро. Проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.

В Татарстане предлагают запретить попрошайничество в метро

В Татарстане предлагают запретить попрошайничество в метро

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В Татарстане предлагают запретить попрошайничество в метро

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Также в случае принятия постановления, колющие и режущие предметы, спортивный инвентарь, велосипеды и средства индивидуальной мобильности разрешат перевозить в метро только в чехлах или упаковке.

Кроме того, в метро запретят оставлять вещи без присмотра и передвигаться на велосипедах и самокатах.

Анна Кайдалова