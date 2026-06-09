В Удмуртии осудят жителя Кузбасса, оформлявшего кредиты на россиян

В Удмуртии завершено расследование дела с 19-летним жителем Кемеровской области, который взламывал интернет-аккаунты и банковские онлайн-кабинеты россиян и оформлял на них кредиты. Его жертвами стали 39 жителей разных регионов России, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По предварительным данным, фигурант, находясь в Удмуртии, скупал сим-карты на «теневой интернет-площадке». Часть из них бывшие владельцы не отключали от используемых интернет-сервисов. После получения доступа к чужим учетным записям он отправлял заявки на получение кредитов на различные суммы от имени владельцев аккаунтов. Одобренные займы фигурант переводил на свои расчетные счета.

Так он воспользовался данными 39 жителей РФ и обманул более десяти микрокредитных организаций на общую сумму свыше 186 тыс. руб. Фигуранту инкриминировали неправомерный доступ к компьютерной информации, кражу и мошенничество (ст. 272, 158, 159 УК).

Его противоправную деятельность полицейские пресекли в июне 2025 года. «Тогда в ходе оперативно-розыскных мероприятий он был задержан в съемной квартире в столице республики. В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли сим-карты и мобильные телефоны, которые использовались им для совершения преступлений»,— говорится в сообщении.

В ходе расследования фигурант находился под подпиской о невыезде и частично возместил ущерб. Материалы дела направлены в Октябрьский райсуд Ижевска.