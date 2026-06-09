На подлете к Москве сбили 13-й беспилотник с начала суток

Системы ПВО Московского региона сбили еще один БПЛА. С начала суток это 13-й по счету уничтоженный дрон, следует из сообщений в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина. О последствиях на земле не сообщалось.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал господин Собянин.

Утром 9 июня Росавиация сообщила, что аэропорт Жуковский временно не обслуживает рейсы, Домодедово принимает и отправляет самолеты по согласованию с профильными службами.