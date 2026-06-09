Министр строительства РФ провел совещание по вопросам ЖКХ Оренбургской области

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин накануне встретился с вице-губернатором и министром строительства Оренбургской области Александром Полухиным. Об этом сообщили в федеральном ведомстве.

Одной из ключевых тем стало расселение аварийного жилья. В этом вопросе регион продемонстрировал положительные цифры: с 2019 года на новое место жительства переехали 8,35 тыс. человек, что превысило плановые показатели. В министерстве добавили, что сегодня Оренбуржье обновляет объекты ЖКХ благодаря федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» и бюджетным кредитам для инфраструктуры. На данный момент в комплексный план улучшения среды региона включили 470 мероприятий.

По итогам 2025 года на территории Оренбургской области было приведено в порядок 74 пространства, 39 объектов сейчас участвуют в онлайн-голосовании за благоустройство. Более 300 тыс. человек уже отдали свои голоса за выбранные объекты.

Яна Вежлева