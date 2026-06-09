Конгресс США принял акт о борьбе с влиянием Китая, Ирана и России в Грузии

Нижняя палата Конгресса США абсолютным большинством голосов утвердила «Акт противодействия влиянию Коммунистической партии Китая, иранского режима и Российской Федерации в Грузии».

Инициатором принятия акта стал ряд конгрессменов Республиканской партии, однако за документ проголосовала и значительная часть демократов. Документ для вступления в законную силу еще должен быть утвержден Сенатом и подписан президентом США.

Кроме осуждения сотрудничества ныне правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» с «Коммунистической партией Китая, режимами в Иране и России» законопроект требует от администрации Дональда Трампа подготовить в течение 180 дней доклад с подробным разбором и освещением «влияния разведывательных структур РФ и Китая в Грузии», а также оценкой возможного сотрудничества Китая и России в Грузии.

Кроме того, Палата представителей настаивает на разработке пятилетней стратегии американо-грузинского взаимодействия «для защиты и продвижения интересов США». В том числе должно быть изучено, насколько целесообразна дальнейшая финансовая помощь Грузии со стороны Вашингтона и оценена готовность Тбилиси «к дальнейшему политическому и экономическому сотрудничеству с США и Европой».

Комментируя принятие акта на брифинге в здании правительства, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал его авторов «несерьезными людьми» и дал понять, что администрация президента Трампа вряд ли будет руководствоваться этим документом при выстраивании отношений с грузинскими властями.

Георгий Двали, Тбилиси