В честь Дня России парковка в Москве 12 и 13 июня будет бесплатной. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

По словам господина Собянина, парковка будет бесплатной и на улицах с тарифами 380, 450 и 600 руб. в час и в зонах динамического тарифа. Парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме, уточнил мэр.

В праздничные дни также будут перекрыты несколько улиц, сообщила пресс-служба дептранса. 12 июня с 10:00 до 14:00 мск нельзя будет проехать по Лукинской улице. 13 июня с 07:00 до 10:00 мск движение будет перекрыто на Крылатской улице. На этой же улице с 00:01 мск 13 июня и до конца праздничных мероприятий нельзя будет парковаться.