В Оренбуржье завершены ремонтные работы на пяти мостах

В Красногвардейском и Александровском районах Оренбургской области завершены работы на пяти мостах. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев в своем канале в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Два моста приведены в норматив в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Это мост через суходол на дороге Подольск — Пушкинский и сооружение через ручей на дороге Луговск — Ишалка. Остальные три моста приведены в норматив по программе восстановления инфраструктуры, пострадавшей во время паводка 2024 года.

«Строители провели большую работу. На объектах заменены мостовые конструкции, устроено новое дорожное покрытие, появились барьерные ограждения. По сути, на месте старых сооружений, построенных еще в советское время, появились современные железобетонные конструкции со сроком эксплуатации минимум 50 лет», — отметил глава региона.

Всего до конца года в Оренбургской области планируется отремонтировать 17 мостов.

Андрей Сазонов