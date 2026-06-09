В Башкирии трудоустроили 75% вернувшихся участников СВО

В Башкирии трудоустроили 2,9 тыс. вернувшихся участников СВО, это 75% от их общего числа (около 4 тыс. человек), сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ольга Кабанова. Кроме того, 653 ветерана открыли собственное дело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам министра, в марте прошлого года устроили на работу 54% демобилизованных. С начала года за поиском работы в кадровые центры «Работа России» обратилось 600 участников СВО, из них трудоустроили 335 человек. (56%).

На сегодня 615 работодателей заявили о 2,8 тыс. вакансиях для бойцов СВО с зарплатой более 50 тыс. руб.

В рамках реализации федеральных мер поддержки работодателей с 2025 года создали 18 мест для трудоустройства ветеранов СВО с инвалидностью. По линии Социального фонда работодателям компенсируют затраты до 200 тыс. руб. на оборудование рабочих мест для трудоустройства инвалидов первой и второй групп, ветеранов боевых действий, имеющих инвалидность, отметила министр.

По словам премьер-министра Башкирии Андрея Назарова, у каждого третьего из участников СВО есть инвалидность. Военнослужащие с инвалидностью могут оформить сертификаты на прохождение реабилитации, номинал именного документа составляет 52,5 тыс. руб., отметил он.

Также бойцам и членам их семей выдают образовательные социальные сертификаты. Республика компенсирует стоимость профессионального обучения до 50 тыс. руб. С 2023 года такие документы выдали 557 участникам СВО.

Майя Иванова