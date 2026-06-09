Улице в Ульяновске присвоят имя Героя Советского Союза Федора Баталова
Одной из улиц Ульяновска присвоят имя Героя Советского Союза Федора Баталова, погибшего на территории Гомельской области Белоруссии 17 августа 1941 года. Об этом сообщили в городской администрации.
Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ
Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских поддержал инициативу поисковиков по увековечиванию памяти одного из командиров 154-й стрелковой дивизии, формирование которой проходило на территории региона. По указанию главы Ульяновска Александра Болдакина этот вопрос рассмотрят члены комиссии по присвоению наименований улицам, площадям, переулкам, проспектам, бульварам, проездам и другим составляющим города.
Точное место захоронение Федора Баталова оставалось неизвестным до осени 2025 года, когда на кладбище в деревне Старая Рудня нашли неизвестное воинское захоронение 1941 года и по результатам десятка экспертиз идентифицировали останки героя. В Жлобине Гомельской области в честь Федора Баталова названа улица.