Почти половина ижевчан относится спокойно к испытательному сроку на работе

К испытательному сроку на работе спокойно относятся 43% опрошенных ижевчан. Доля тех, кому эта HR-практика не нравится, составила 16%. Еще 38% респондентов воспринимают испытательный срок с пониманием, следует из данных сервиса SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Мужчины и женщины почти одинаково относятся к испытательному периоду: среди них спокойствие и понимание выражают 82 и 79% соответственно, негативно — 16%. Граждане в возрастной группе 35—45 лет наиболее категоричны — 20% жителей настроены отрицательно.

Образование и уровень заработка также влияют на отношение к испытательному сроку. Среди обладателей высшего образования меньше тех, кому такие испытания на работе не нравятся, чем среди респондентов со средним образованием — 14 и 17% соответственно. При этом опрошенные с доходами от 150 тыс. руб. спокойнее относились к испытательному сроку — таких насчитывается 54%. Еще 18% — негативно настроены.

Горожане, которые трудоустроились с испытательным сроком, реагируют на него спокойнее: 48% против 38% среди тех, у кого такого опыта нет.

Исследование проводилось с 25 мая по 2 июня.