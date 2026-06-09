В Зеленодольском районе компанию оштрафовали за загрязнение почвы
В Зеленодольске в отношении директора управляющей компании возбудили административное дело и назначили штраф за экологические нарушения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.
В Зеленодольском районе компанию оштрафовали за загрязнение почвы
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Установлено, что в поселке Васильево произошел разлив канализационных сточных вод на почву площадью 46,3 кв. м. Лабораторные анализы показали превышение концентрации опасных веществ и загрязнение земель.
По данным надзорного ведомства, директор управляющей компании допустил уничтожение плодородного слоя почвы и нарушение правил обращения с отходами.