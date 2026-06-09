Euroactiv узнал о планах «Гражданского договора» Пашиняна присоединиться к Европейской народной партии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ведет переговоры о присоединении его партии «Гражданский договор» к Европейской народной партии (ЕНП). Об этом пишет Euroactiv.

Как сообщает издание, официальное решение пока не принято. Тем не менее, по информации Euroactiv, господин Пашинян заинтересован во вступлении в объединение. ЕНП может одобрить членство «Гражданского договора» позднее в этом году, отмечают авторы материала.

Среди других партий, которые намерены войти в состав ЕНП, — венгерская «Тиса», Датский либеральный союз, чешская СТАН и движение «Европа сейчас», правящее в Черногории, уточняет Euroactiv.

Европейская народная партия — крупнейшая правоцентристская общеевропейская партия. Во фракцию входят 188 из 720 депутатов Европарламента. Среди партий-участниц ЕНП — германский блок ХДС/ХСС, французские «Республиканцы», «Вперед, Италия», «Польская народная партия», польская «Гражданская платформа» и другие. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представляет Европейскую народную партию.