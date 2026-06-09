Верховные суды России и Белоруссии договорились о двустороннем взаимодействии

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов и председатель Верховного суда Республики Беларусь Андрей Швед приняли решение о значительном расширении ведомственных двусторонних отношений. Об этом господин Краснов сообщил на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Завтра подписываем первый в истории двух стран Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между высшими судебными инстанциями. Уверен, что данный документ станет платформой для создания единой судебной практики в рамках Союзного государства, позволит унифицировать подходы судов по всем видам судопроизводства»,— сказал Игорь Краснов.

Глава Верховного суда РФ отметил, что, несмотря на большую схожесть судебных систем, сторонам есть чему учиться, в том числе в области цифровизации правосудия и использования новых технологий в судебной деятельности. Эти и некоторые другие актуальные вопросы станут предметом обсуждения на совместном круглом столе.

Александр Лукашенко заявил о желании перенять у российской судебной системы ее технологические решения: «Я больше всего не терплю в судах вот эту бумажную волокиту, которую от вас (судей.—"Ъ") всегда требовали... Поэтому мы очень хотели бы, чтобы вы нас прицепом взяли и мы за вами пошли в плане внедрения высоких технологий в деятельность судов по всей вертикали» (цитата по ТАСС).

«Нам, Андрей,— обратился господин Лукашенко к председателю белорусского Верховного суда.— Надо подсматривать, что в великой России делается в этом плане, где-то, может быть, и опыт повторять» (цитата по «РИА Новости»).

Анастасия Корня, Степан Мельчаков