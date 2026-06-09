В Удмуртии используют БПЛА для оценки последствий урагана, прошедшего 27 мая

В Глазовском и Балезинском районах планируют использовать БПЛА для оценки последствий урагана, прошедшего по республике 27 мая. Мероприятия запланированы 10 и 11 июня с 06:00 до 17:00, сообщает минприроды Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство природных ресурсов Удмуртии Фото: Министерство природных ресурсов Удмуртии

«Изза сильных ветров в лесу много поваленных и поврежденных деревьев»,— говорится в сообщении. Отмечается, что полеты будут проходить в зависимости от погодных условий. Ответственным назначено АУ УР «Удмуртлес».