У жителей ПФО растет интерес к агротуризму в Башкирии

Эксперты Центра устойчивого развития Россельхозбанка определили Башкирию как одного из лидеров Поволжья по количеству и разнообразию форматов агротуризма, где в сезоне 2025 года поток туристов вырос на 40–45% относительно предыдущего периода.

В республике фиксируется рост выручки фермерских хозяйств за счет туризма: доля доходов от этого направления составляет от 5 до 15%, а у комплексных проектов с размещением достигает четверти, при этом рентабельность может достигать 40%. Средний чек одной поездки оценивается в 12 тыс. руб., пояснили в банке.

Особый спрос формируют короткие поездки выходного дня для жителей Уфы и других городов ПФО.

Аналитики прогнозируют дальнейший рост агротуризма в Башкирии на 20–25%, что связано с расширением событийного календаря, появлением новых хозяйств и развитием инфраструктуры размещения, отмечено в релизе.

Олег Вахитов