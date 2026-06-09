Галерея и компания

Площадка бывшего Завода имени Шпагина объединит ведущие культурные институции Перми. К уже открывшемуся здесь новому зданию Пермской художественной галереи добавятся филиал краеведческого музея, посвященный пермскому геологическому периоду, и Дом музыки — постоянная резиденция Дягилевского фестиваля. Резиденты разработают также совместные мероприятия, направленные на создание узнаваемого образа нового культурного кластера. Эксперты считают проект интересным и перспективным, но вместе с тем отмечают ряд рисков: избыточную централизацию ресурсов и слабую интеграцию территории бывшего завода в городское пространство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На территории завода Шпагина весной открылось новое здание Пермской художественной галереи

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ На территории завода Шпагина весной открылось новое здание Пермской художественной галереи

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В ближайшие три года территория бывшего завода Шпагина станет современным культурным кластером. Концепция социокультурного проекта «Завод Шпагина. Новое измерение» была представлена в апреле. Дальнейшее развитие территории Завода Шпагина предполагает появление здесь новых точек притяжения. К концу 2026 года в одном из исторических корпусов запланировано открытие филиала Пермского краеведческого музея — «Пермский период», посвященного пермскому периоду и его месту в геологической истории Земли. Кроме того, планируется завершить проектирование постоянной резиденции Дягилевского фестиваля — Дома музыки.

Таким образом, к Пермской художественной галерее, которая была открыта весной 2026 года, добавятся еще два постоянных резидента социокультурного кластера — Пермский краеведческий музей и Дягилевский фонд культурных инициатив. Эти учреждения в 2026–2028 годах планируют реализовать совместный проект — «Завод Шпагина. Новое измерение». Еще одним партнером проекта является Пермский театр оперы и балета.

Работа по развитию пространства бывшего завода будет вестись в четырех направлениях: исследовательском, образовательном, коммуникационном и событийном. В рамках последнего запланировано создание спектаклей и аудиогидов, проведение концертов и лекций, а также разработка детских и семейных программ. Исследовательский трек предполагает изучение возможностей интерпретации индустриальной памяти пространства бывшего завода и разработку модели социально-экономического развития ресурсов территории для туризма, культуры и экономики Пермского края. Образовательный трек нацелен на взаимное обучение сотрудников и волонтеров организаций-партнеров как силами привлеченных команд, так и используя сильные стороны каждой из институций (фандрайзинг, работа с партнерами, сервис и гостеприимство, фестивальный менеджмент). Коммуникационный трек ориентирован на создание узнаваемого образа кластера «Завод Шпагина».

Проект поддержал Благотворительный фонд Владимира Потанина. Как пояснили в пресс-службе фонда, на реализацию программы «Завод Шпагина. Новое измерение» был выделен грант в размере 63,7 млн руб. Общий объем расходов, запланированных на реализацию проекта, не раскрывается.

«Фонд стремится поддерживать инициативы, в которых культурные организации объединяют свои ресурсы, экспертизу и аудитории для решения общих задач. Проект „Завод Шпагина. Новое измерение“ в Перми примечателен именно этим»,— отмечает гендиректор Фонда Потанина Оксана Орачева. Она подчеркивает, что каждый из партнеров проекта «обладает сильным брендом, собственной историей и уникальным опытом работы с аудиторией».

«Объединяя разные подходы и профессиональные практики, участники проекта не только реализуют совместную программу исследований, образовательных проектов и публичных событий, но и вместе переосмыслят потенциал территории. Такой формат позволяет одновременно работать с исторической памятью места и вовлекать жителей в разговор о его будущем»,— добавляет руководитель фонда.

Директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян отмечает, что проект «Завод Шпагина. Новое измерение» не только открывает возможность обмена опытом между учреждениями-участниками, но и позволяет начать комплексное исследование локации бывшего завода. «Одна из основных частей проекта — исследовательский трек — включает работу с пространством, изучение аудитории, возможность обмена методиками, технологиями, которыми обладают другие участники. Всегда интересно узнать, как организованы процессы у наших коллег в краеведческом музее, театре оперы и балета. Поделиться своими наработками и вместе организовать какое-то общее интеллектуальное пространство для умного отдыха, в котором будут участвовать разные институции, найти новые форматы работы со зрителями, выйти за пределы здания и привлечь в него других участников проекта»,— говорит директор Пермской галереи.

Она уверена, что совместные мероприятия, в которых сочетаются музейные, театральные и музыкальные форматы, позволят «наполнить новое здание новым звучанием в широком смысле этого слова». Так, уже осенью в здании галереи запланирован совместный с оперным театром музыкальный фестиваль. «Форма музыкальных фестивалей в музеях уже зарекомендовала себя. Есть известные образцы, например „Декабрьские вечера“ в Пушкинском музее, где тематика выставок диктует подбор музыкального материала. У нас тоже будет свой вариант. Также у нас пройдут хоровые променады под руководством Виталия Полонского — уже апробированные несколько лет назад в здании собора, но получившие новый импульс и другое звучание в новых экспозиционных залах»,— рассказывает Юлия Тавризян. Кроме того, в помещениях нового здания галереи пройдут мероприятия фестивального клуба Дягилевского фестиваля.

«Надеемся, что в итоге сложатся новые способы привлечения аудитории, произойдет обмен посетителями, которые будут ходить в разные точки притяжения, на разные типы событий участников проекта, на наши совместные события»,— добавила руководитель Пермской художественной галереи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа по развитию пространства бывшего завода будет вестись в четырех направлениях

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Работа по развитию пространства бывшего завода будет вестись в четырех направлениях

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Главный экспонат Первым объектом нового социокультурного пространства стала Пермская художественная галерея, которая дала новый импульс развитию территории бывшего завода. Торжественное открытие здания площадью 21,6 тыс. кв. м, спроектированного архитектурным бюро «СПИЧ» под руководством известного архитектора Сергея Чобана, состоялось 31 марта. По словам Юлии Тавризян, за апрель и май музей посетили 85 тыс. человек.

Новый комплекс включает в себя современное пятиэтажное здание и три восстановленные постройки XIX века, объединенные в единый ансамбль. В музее представлены отечественная и западноевропейская живопись, а также коллекция пермской деревянной храмовой скульптуры, произведения искусства Строгановских вотчин (иконопись, лицевое золотное шитье). Кроме экспозиционных залов комплекс Пермской художественной галереи включает в себя образовательный центр с мастерскими, игровой комнатой, залом для лекций и детских выставок, реставрационные мастерские, архив, фондохранилище, библиотеку, мультимедийный зал, кафе и магазин.

Строительство здания на площадке Завода Шпагина началось весной 2021 года. Сама же территория действующего (на тот момент) мотовозоремонтного завода «Ремпутьмаш» площадью 8,5 га была приобретена в краевую собственность в 2017 году за 444,5 млн руб. Региональные власти планировали создать здесь масштабный социокультурный кластер. Обсуждались варианты размещения на территории завода разно­образных музеев, развлекательно-развивающего центра «Союзмультфильм», фудмолла и других объектов. Однако до завершения строительства нового здания Пермской галереи площадка Завода Шпагина использовалась эпизодически для проведения крупных региональных мероприятий, таких как Дягилевский фестиваль, молодежный и инженерно-промышленные форумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На территории завода появится Пермский краеведческий музей и Дягилевский фонд культурных инициатив

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ На территории завода появится Пермский краеведческий музей и Дягилевский фонд культурных инициатив

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Основная проблема этой бывшей заводской территории в том, что она больше ста лет формировалась как закрытая производственная площадка и сейчас изолирована от города по всему периметру»,— поясняет директор фонда поддержки культурных проектов «Новая коллекция», экс-депутат Пермской думы Надежда Агишева. По ее словам, сейчас новое здание художественной галереи обеспечивает основной поток посетителей Завода Шпагина и является основным объектом притяжения. «До завершения строительства здесь можно было говорить лишь об отдельных событиях, таких как, например, концерты Дягилевского фестиваля в Доме музыки»,— отмечает госпожа Агишева.

«Очевидно, что до начала работы галереи Завод Шпагина был местом „для тех немногих счастливцев“. Сегодня же пермской галерее благодаря уникальной архитектуре и максимально качественному сопровождению выдающихся экспонатов удалось превратить малоизвестное для большей части пермяков место в главное место паломничества горожан и гостей города. И как закономерный итог — больший поток гостей, чем в Третьяковку»,— считает экс-министр культуры Пермского края, научный руководитель образовательной программы «Менеджмент в креативных индустриях» филиала НИУ ВШЭ в Перми Олег Ощепков. Он предполагает, что Пермская галерея останется «хедлайнером» Завода Шпагина.

Вместе с тем экс-министр считает, что сейчас территория бывшего завода «недостаточно интегрирована в городское пространство». «В перспективе Завод Шпагина может стать не только местом для отдыха и прогулок, но и связующим звеном между центром Перми и набережной Камы. Но пока это большой массив, окруженный заборами, где явно не хватает благоустроенности и событийного контента, рассчитанного на разные категории жителей города»,— говорит Олег Ощепков.

Новый проект, по мнению экспертов, может значительно повысить привлекательность территории. Надежда Агишева поддерживает идею объединения команд разных институций для создания образовательных и событийных программ. Наряду с этим она отмечает, что в проекте есть и некоторые проблемные моменты. «К примеру, существуют риски избыточной централизации, когда все ресурсы собраны на одной территории в центре города. А город у нас большой. В результате какие-то аудитории выиграют, а другие не заметят влияния этого проекта»,— обращает внимание эксперт. Также, по ее словам, пока непонятно, какие механизмы в проекте обеспечивают развитие креативных индустрий: «Какое количество креативных предпринимателей получат доступ к инфраструктуре завода, возможность работать с наследием и коллекциями музеев?»

Надежда Агишева полагает, что одна из задач проекта — определить потенциал территории «с учетом всех особенностей сегодняшнего момента». «Кластеризация — долгий и сложный процесс. Особенно — учитывая требования восстановления и содержания объектов культурного наследия, которыми являются основные корпуса бывшего завода. Разместить здесь можно только те объекты, у которых есть инвестор — государство или предприниматель»,— считает она.

Олег Ощепков связывает перспективы развития территории Завода Шпагина с тем, «насколько быстро и активно это пространство будет открываться городу». «Если люди будут приходить сюда на какие-то интересные события, выставки или просто погулять, то появится трафик, представляющий интерес для малого бизнеса — кафе, ресторанов, проектов в сфере креативных индустрий»,— уверен эксперт.

Константин Кадочников