История места — в карьер

В Перми стремительно растет количество реализуемых проектов комплексного развития территорий. Сегодня под новые проекты выделяются участки в исторической части города. Чтобы вписать современную архитектуру в городскую среду, архитекторы обращаются к историческому контексту. Девелоперы говорят, что строительный рынок эволюционировал за последнее время. Этому способствовали усилия властей и приход иногородних игроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Градостроительный потенциал проектов КРТ в регионе составляет 3,6 млн кв. м

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Градостроительный потенциал проектов КРТ в регионе составляет 3,6 млн кв. м

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Пермский край — один из лидеров в России по масштабам комплексного развития территорий (КРТ). Сегодня по количеству проектов Прикамье уступает только Москве и Московской области. В регионе реализуется 51 проект КРТ с общим градостроительным потенциалом 3,6 млн кв. м. Если раньше под проекты КРТ выделялись участки в отдаленных территориях, то за последнее время было разыграно довольно много территорий в исторической части города. Это вынуждает застройщиков обратиться к истории районов, чтобы вписаться в существующую городскую застройку.

Главный архитектор Пермского края Елена Ермолина подчеркивает важность учета исторического контекста при разработке проектов комплексного развития территорий. Сегодня этот механизм становится инструментом системного преобразования городской среды. Вместе с жильем создаются общественные пространства, социальная инфраструктура, новые пешеходные связи и озеленение. При этом территория рассматривается как единая система, в которой архитектура, благоустройство и транспортные решения работают вместе на качество жизни жителей. «Проектировщики уходят от проектов, которые можно разместить в любом квартале любого города. Проекты становятся более системными, с бережным отношением к истории места»,— отмечает госпожа Ермолина.

Последний пример — проект у реки Данилихи. Здесь предстоит реновация участка площадью 3,8 га. В результате реализации проекта пустырь, занятый гаражными боксами, должен превратиться в многофункциональный городской квартал с жилищным комплексом переменной этажности. В концепции будущего квартала авторы проекта обратились к истории места — ранее здесь располагались теплицы «Горзеленстроя», в которых выращивали цветы для озеленения Перми. В облике квартала присутствуют легкие и проницаемые фасады, большое количество зелени и визуально открытые общественные пространства.

Еще один проект, в котором учтена история места — проект КРТ в Индустриальном районе (Авиа­городок и улица Чайковского). В проекте застройщик планирует использовать образы, связанные с авиацией. Дома на улице Чайковского выстроены в форме созвездия Большой Медведицы и задуманы как «вертикальный музей» под открытым небом.

В проекте КРТ на «Тихом Компросе» девелопер решил сохранить стиль конструктивизма, который был использован при застройке этого района в 1930-е годы.

Пермские девелоперы отмечают, что для реализации масштабных проектов нужны интересные идеи, поэтому история места — это возможность выделиться на фоне других проектов и вписаться в существующую архитектуру. Как рассказали в ПЗСП, в этом году компания активно включилась в реализацию своего первого проекта комплексного развития — территории микрорайона Комсомольского. «Исторически правый берег Камы (микрорайоны Пролетарский, Акуловский, Комсомольский) формировался как место проживания людей, работающих на промышленных предприятиях. Традиционно в этом месте жили те, кто создавал индустриальную основу нашего края и страны в целом. Наша задача как застройщика — не просто построить дома, а вернуть правому берегу статус и гордость, перевернуть в сознании людей установку, что правый берег — локация „спального района на отшибе“, устаревший индустриальный район, а укоренить в сознании, что правый берег — это новый, современный индустриальный центр»,— рассказали в ПЗСП. В одном из контуров, который исторически развивался благодаря близости к железной дороге, компания планирует создать «город в городе», передав и вернув масштаб и динамичность локации.

Руководитель департамента маркетинга застройщика «ПМД» Артем Савельев считает, что, в отличие от точечной застройки, в проектах КРТ больше возможностей для творчества архитекторов. «Масштаб застройки позволяет поработать и над формой застройки, фасадной частью, благоустройством комплексно»,— говорит он. Кроме того, как отмечает господин Савельев, большая роль в том, что проекты становятся более проработанными, принадлежит властям края. «Все проекты рассматриваются на градостроительном совете, обсуждаются группой архитекторов, и это, безусловно, некий тонус для всех застройщиков»,— подчеркнул девелопер. Он уверен, что в том числе благодаря такому подходу строительный рынок Перми эволюционировал за последние годы. Этому способствовал и приход иногородних игроков, которые приносят свои стандарты. В последние годы застройщики активнее обращаются к услугам архитектурных бюро федерального масштаба. Артем Савельев обратил внимание, что большинство архитекторов действительно пытаются вложить в свои проекты новые идеи или обратиться к истории места. Главное, чтобы исторический контекст был обоснованным, а влияние этих решений на себестоимость строительства было разумным.

«Комплексное развитие территорий подра­зумевает, что застройщик берет на себя ряд обязательств по развитию большого участка земли, поэтому история места является одной из важных составляющих. Необходимо, чтобы территория не выпадала из того контекста, в котором она существует»,— объясняет историк архитектуры Александр Михайлов. Он отметил, что практика обращения к истории места есть во многих городах, к примеру — в Москве, Екатеринбурге, Тюмени. Так, например, архитекторы жилого комплекса на территории бывшей промзоны ЗИЛа обратились к истории места, завод был важен для жителей. По мнению эксперта, история помогает создать внятный образ проекта и уточнить позиционирование — это один из инструментов продвижения. «Девелопер создает не просто жилье и квадратный метр, а некоторые новые смыслы и сценарии для жизни горожан»,— считает господин Михайлов.

Ирина Суханова