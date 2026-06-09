История места — в карьер
В Перми стремительно растет количество реализуемых проектов комплексного развития территорий. Сегодня под новые проекты выделяются участки в исторической части города. Чтобы вписать современную архитектуру в городскую среду, архитекторы обращаются к историческому контексту. Девелоперы говорят, что строительный рынок эволюционировал за последнее время. Этому способствовали усилия властей и приход иногородних игроков.
Градостроительный потенциал проектов КРТ в регионе составляет 3,6 млн кв. м
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Пермский край — один из лидеров в России по масштабам комплексного развития территорий (КРТ). Сегодня по количеству проектов Прикамье уступает только Москве и Московской области. В регионе реализуется 51 проект КРТ с общим градостроительным потенциалом 3,6 млн кв. м. Если раньше под проекты КРТ выделялись участки в отдаленных территориях, то за последнее время было разыграно довольно много территорий в исторической части города. Это вынуждает застройщиков обратиться к истории районов, чтобы вписаться в существующую городскую застройку.
Главный архитектор Пермского края Елена Ермолина подчеркивает важность учета исторического контекста при разработке проектов комплексного развития территорий. Сегодня этот механизм становится инструментом системного преобразования городской среды. Вместе с жильем создаются общественные пространства, социальная инфраструктура, новые пешеходные связи и озеленение. При этом территория рассматривается как единая система, в которой архитектура, благоустройство и транспортные решения работают вместе на качество жизни жителей. «Проектировщики уходят от проектов, которые можно разместить в любом квартале любого города. Проекты становятся более системными, с бережным отношением к истории места»,— отмечает госпожа Ермолина.
Последний пример — проект у реки Данилихи. Здесь предстоит реновация участка площадью 3,8 га. В результате реализации проекта пустырь, занятый гаражными боксами, должен превратиться в многофункциональный городской квартал с жилищным комплексом переменной этажности. В концепции будущего квартала авторы проекта обратились к истории места — ранее здесь располагались теплицы «Горзеленстроя», в которых выращивали цветы для озеленения Перми. В облике квартала присутствуют легкие и проницаемые фасады, большое количество зелени и визуально открытые общественные пространства.
Еще один проект, в котором учтена история места — проект КРТ в Индустриальном районе (Авиагородок и улица Чайковского). В проекте застройщик планирует использовать образы, связанные с авиацией. Дома на улице Чайковского выстроены в форме созвездия Большой Медведицы и задуманы как «вертикальный музей» под открытым небом.
В проекте КРТ на «Тихом Компросе» девелопер решил сохранить стиль конструктивизма, который был использован при застройке этого района в 1930-е годы.
Пермские девелоперы отмечают, что для реализации масштабных проектов нужны интересные идеи, поэтому история места — это возможность выделиться на фоне других проектов и вписаться в существующую архитектуру. Как рассказали в ПЗСП, в этом году компания активно включилась в реализацию своего первого проекта комплексного развития — территории микрорайона Комсомольского. «Исторически правый берег Камы (микрорайоны Пролетарский, Акуловский, Комсомольский) формировался как место проживания людей, работающих на промышленных предприятиях. Традиционно в этом месте жили те, кто создавал индустриальную основу нашего края и страны в целом. Наша задача как застройщика — не просто построить дома, а вернуть правому берегу статус и гордость, перевернуть в сознании людей установку, что правый берег — локация „спального района на отшибе“, устаревший индустриальный район, а укоренить в сознании, что правый берег — это новый, современный индустриальный центр»,— рассказали в ПЗСП. В одном из контуров, который исторически развивался благодаря близости к железной дороге, компания планирует создать «город в городе», передав и вернув масштаб и динамичность локации.
Руководитель департамента маркетинга застройщика «ПМД» Артем Савельев считает, что, в отличие от точечной застройки, в проектах КРТ больше возможностей для творчества архитекторов. «Масштаб застройки позволяет поработать и над формой застройки, фасадной частью, благоустройством комплексно»,— говорит он. Кроме того, как отмечает господин Савельев, большая роль в том, что проекты становятся более проработанными, принадлежит властям края. «Все проекты рассматриваются на градостроительном совете, обсуждаются группой архитекторов, и это, безусловно, некий тонус для всех застройщиков»,— подчеркнул девелопер. Он уверен, что в том числе благодаря такому подходу строительный рынок Перми эволюционировал за последние годы. Этому способствовал и приход иногородних игроков, которые приносят свои стандарты. В последние годы застройщики активнее обращаются к услугам архитектурных бюро федерального масштаба. Артем Савельев обратил внимание, что большинство архитекторов действительно пытаются вложить в свои проекты новые идеи или обратиться к истории места. Главное, чтобы исторический контекст был обоснованным, а влияние этих решений на себестоимость строительства было разумным.
«Комплексное развитие территорий подразумевает, что застройщик берет на себя ряд обязательств по развитию большого участка земли, поэтому история места является одной из важных составляющих. Необходимо, чтобы территория не выпадала из того контекста, в котором она существует»,— объясняет историк архитектуры Александр Михайлов. Он отметил, что практика обращения к истории места есть во многих городах, к примеру — в Москве, Екатеринбурге, Тюмени. Так, например, архитекторы жилого комплекса на территории бывшей промзоны ЗИЛа обратились к истории места, завод был важен для жителей. По мнению эксперта, история помогает создать внятный образ проекта и уточнить позиционирование — это один из инструментов продвижения. «Девелопер создает не просто жилье и квадратный метр, а некоторые новые смыслы и сценарии для жизни горожан»,— считает господин Михайлов.