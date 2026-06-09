Правила хорошего топа

Пермь регулярно становится лидером рейтинга по различным показателям среди городов-миллионников. Так, столица Прикамья уже третий год подряд занимает первое место по качеству транспорта. Кроме того, мегаполис усиливает свои позиции по рейтингу качества жизни в городах и туристическому потенциалу. Эксперты считают, что рейтингование городов — хороший инструмент для их продвижения. Это привлекает в регион дополнительные инвестиции и увеличивает турпоток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пермь оценивают как город с высоким качеством жизни

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Пермь оценивают как город с высоким качеством жизни

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Пермь — один из крупнейших городов России, входит в число 16 мегаполисов-«миллионеров», занимая по этому показателю 15-е место (1,028 млн жителей). Кроме того, краевой центр считается один из самых протяженных городов России. Город тянется вдоль Камы почти на 70 км по правому берегу и более чем на 40 км по левому. По протяженности Пермь занимает второе место в России, уступая только Волгограду (85 км).

Географические особенности Перми — не единственные показатели, по которым сейчас измеряется жизнь в российских городах. Основной — индекс качества городской среды Минстроя России. Он рассчитывался ежегодно на основе данных от регионов, МВД России, Минкультуры России, Роспотребнадзора, Росстата и института развития «ДОМ.РФ». И формировался по 36 ключевым индикаторам, которые охватывали благоустройство, безопасность, доступность инфраструктуры, экологию, разнообразие и современность городской среды, а также эффективность муниципального управления. Максимальная оценка — 360 баллов. Города, набравшие более 181 балла, получают статус благоприятных для проживания. По итогам 2024 года Пермь набрала 252 балла, попав в группу городов с высоким качеством жизни. Больше Перми из городов региона баллов набрал только Краснокамск (256).

В 2026 году Минстрой РФ рейтинг не проводил, решив изменить его. Тем не менее существуют другие многочисленные рейтинги, помогающие понять положение региона среди других субъектов РФ.

Прежде всего речь идет о рейтинге, который ведет крупнейшее российское госСМИ — РИА «Новости». Очередное исследование под названием «Рейтинг российских регионов по качеству жизни» было опубликовано в феврале 2026 года, и согласно ему Пермский край остался на 35-й строчке, что выше среднего среди общего количества территорий страны. Перед Прикамьем расположился Хабаровский край, сразу после — Саратовская область.

По версии РИА «Новости», Москва и Санкт-Петербург возглавили рейтинг с самым высоким качеством жизни. Сводный рейтинговый балл этих городов превысил 80 из 100 возможных. В тройку лидеров также вошла Московская область. На четвертом месте — Краснодарский край (чуть более 77 баллов). В первую десятку попали Татарстан, Ростовская, Ленинградская, Калининградская, Самарская и Воронежская области. Замыкают рейтинг Республика Алтай, Чукотка, Курганская область, Карелия, Архангельская область, Забайкальский край, Бурятия, Еврейская автономная область, Ингушетия и Тува. В исследовании РИА указано, что рейтинг составляется на основе 66 показателей, которые отражают условия жизни и ситуацию в социальной сфере конкретного региона.

Тратить стараться При этом в другом рейтинге, изготовленном и посвященном потребительскому спросу в регионах РФ, жители Пермского края имеют скромные траты. По потребительскому спросу Прикамье находится на 60-м из 85 мест рейтинга, за год он вырос на 2,2%. Среднемесячные среднедушевые траты в регионе в 2025 году составляли 42 тыс. руб. Для сравнения: потребительские расходы москвича в прошлом году составляли 84 тыс. руб. в месяц, петербуржца — 68 тыс. руб., краснодарца — 64 тыс. руб. Средний потребительский уровень расходов в России на душу населения в месяц в 2025 году составлял 48,8 тыс. руб., что больше уровня 2024 года на 12,2%. В целом в 21 регионе ежемесячные потребительские расходы превышают среднероссийский уровень. В Пермском крае он ниже. По этому показателю пермяки находятся между воронежцами и томичами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пермь уже три года подряд занимает первое место в рейтинге городов России по качеству общественного транспорта

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Пермь уже три года подряд занимает первое место в рейтинге городов России по качеству общественного транспорта

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

И такой вот билет Масштабные траты краевых властей на модернизацию общественного транспорта Перми не остались незаметными. Новые пермские трамваи и автобусы до сих пор являются поводом для гордости со стороны руководства города и края. Пермь уже три года подряд занимает первое место в рейтинге городов России по качеству общественного транспорта. Этот статус город подтвердил и по итогам прошлого года. Исследование проводится уже пятый раз силами транспортных инженеров. В этот раз городской транспорт набрал 80,9 балла, обойдя Екатеринбург (76 баллов) и Новокузнецк (75,6 балла), которые заняли второе и третье места соответственно.

«Пермь по-прежнему стоит особняком — ее отрыв от второго места достиг почти пяти баллов, что ставит город в один ряд со столичными Москвой и Санкт-Петербургом. Пермский общественный транспорт работает уже на принципиально ином уровне зрелости, при котором управленческие усилия направлены не на решение базовых проблем, а на тонкую настройку сервиса»,— отмечают авторы рейтинга.

Составители рейтинга учитывают прежде всего наличие и охват инфраструктуры электротранспорта, протяженность выделенных полос, возраст подвижного состава, разнообразие и доступность тарифного меню, среднее время ожидания, качество информирования пассажиров, уровень цифровизации, наличие единого стиля транспортной системы и множество других показателей. Ключевыми нововведениями методики стали оценка состояния остановочных пунктов, а также плотность покрытия общественным транспортом частного сектора.

«Это результат совместной работы с правительством Пермского края, транспортных специалистов и всех вас, кто выбирает и поддерживает городской транспорт»,— прокомментировал победу в рейтинге глава Перми Эдуард Соснин. В прошлом году транспортный парк Перми пополнился 442 новыми автобусами. Средний возраст автобусов в городе составляет менее двух лет, трамваев — около 7,5 года. Предельный срок службы автобусов сократился с семи до пяти лет. Это произошло благодаря новым долгосрочным муниципальным контрактам. Более 40% новых автобусов было поставлено по национальным проектам «Безопасные качественные дороги» и «Инфраструктура для жизни». Для повышения удобства оплаты проезда в транспортных средствах увеличено количество валидаторов и QR-кодов. Запущены новые способы оплаты проезда в приложении «Пермский транспорт»: с помощью СБП-счета и блютус-меток.

Званые гости Еще один повод для гордости — региональный туризм. 300-летие Перми, отмечавшееся в 2023 году, придало новый импульс развитию туристической отрасли города. В юбилейный для региона год турпоток увеличился сразу на 20%, составив 1,3 млн человек. Строительство новых отелей, развитие речного транспорта и индустрии гостеприимства в регионе продолжается каждый год. Согласно данным министерства по туризму Пермского края, количество посетивших регион туристов в 2025 году достигло 1,6 млн человек.

В январе 2026 года журнал «Отдых в России» совместно с Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» составили 11-й рейтинг туристического потенциала российских регионов за 2025 год. Как и в 2024 году, его возглавили Москва, Московская область и Краснодарский край.

По данным составителей, всего регионы оценивались по 12 критериям. Среди них — количество объектов культурного наследия, количество поисковых запросов по теме отдыха в регионе в поисковиках, уровень развития туристической отрасли и инфраструктуры, включая число номеров в объектах размещения и турфирм, траты туристов на проживание, доходность сферы туризма и гостеприимства, в том числе доходы оте­лей и объем платных туруслуг населению, число проживающих в объектах размещения и число совершенных ими ночевок, число иностранных туристов. Оценивались также вклад туризма в федеральный бюджет, развитие санаторно-курортной отрасли, уровень преступности, продвижение турпотенциала региона в СМИ и другие аспекты.

Пермский край вошел в группу лидеров рейтинга регионов по туристической привлекательности за 2025 год. Регион занял 18-е место, пропустив вперед Санкт-Петербург, Крым, Нижегородскую область, Приморский край, Алтайский край, Татарстан, Новосибирскую область, Самарскую область, Ставропольский край, Тюменскую область, Свердловскую область, Башкортостан, Ленинградскую область и Калининград.

Составители «топа» отмечают, что из 30 регионов-лидеров все сохранили ведущие позиции. При этом Пермский край за год поднялся с 23-го места на 18-е.

Эксперты считают, что рейтингование городов — инструмент для улучшения их имиджа и стимулирования работы власти. «Полагаю, что попадание в рейтинг на хорошие позиции — как минимум способ пиара. Чтобы о городе еще раз появилась позитивная информация. С другой стороны, это возможность увеличения туристского потока в регион. И улучшение позиций в рейтинге тоже может позитивно сказаться на экономике города через увеличение туристского потока»,— считает декан экономического факультета ПГНИУ, доктор экономических наук, профессор Татьяна Миролюбова.

PR-консультант Борис Майоров считает, что рейтинг может быть инструментом информационной кампании для региона. «Сами по себе рейтинги — ни зло, ни добро. Но в умелых руках они могут приносить пользу. Привлечение туристов или бизнеса в регион всегда нужно стимулировать продолжительными информационными кампаниями. А хорошие рейтинги могут быть для таких кампаний не единственным, но вполне подходящим топливом»,— говорит эксперт. По его словам, заметное повышение рейтингов — непростая задача, особенно с учетом конкуренции. Например, регион может улучшить какой-то показатель, но соседи при помощи какого-либо ситуационного преимущества вырастут еще больше — и, несмотря на прогресс, позиция в рейтинге станет хуже.

Дмитрий Астахов