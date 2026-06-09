В Самарской области рассмотрено дело о покупке участка по льготной цене сотрудниками муниципалитета

Самарский областной суд признал недействительными сделки по продаже сельскохозяйственного земельного участка в Сергиевском районе, приобретенного сотрудниками муниципалитета и их родственниками по льготной цене без законных оснований. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Апелляционная инстанция отменила решение суда первой инстанции относительно двусторонней реституции. Суд отказал во взыскании денежных средств с администрации сельского поселения Светлодольск для возврата денег главе крестьянского хозяйства, а также не обязал последнего компенсировать выплаты трем конечным покупателям.

Суд установил, что индивидуальный предприниматель получил участок по цене 15% от кадастровой стоимости при отсутствии законных оснований и фактического использования земли. Документацию подписали мать одного из покупателей, которая занимала должность заместителя руководителя комитета по управлению имуществом администрации (отец покупателя являлся заместителем главы администрации Сергиевского района), и должностное лицо, которое впоследствии выступило одним из конечных приобретателей.

Суд признал действия ответчиков злоупотреблением правом и подтвердил согласованность их действий при отчуждении земли.

В итоге суд постановил вернуть земельный участок в собственность администрации сельского поселения Светлодольск, однако не стал восстанавливать финансовое положение сторон после признания сделок ничтожными.

Руфия Кутляева