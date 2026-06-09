В мае стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в Кирове снизилась на 1,1%, а в Чебоксарах — на 0,9%. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Кирове и Чебоксарах снизились цены на вторичное жилье

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Кирове и Чебоксарах снизились цены на вторичное жилье

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Средняя стоимость квадратного метра по городам России в мае выросла на 0,2% — до 131,8 тыс. руб.

По оценке аналитиков, рынок вторичного жилья в России фактически остановился: покупатели заняли выжидательную позицию в ожидании более доступной ипотеки. Одновременно предложение на вторичном рынке за месяц выросло на 12%.

Анна Кайдалова