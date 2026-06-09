Из горевшего пермского автосалона удалось эвакуировать 48 машин

Сотрудники МЧС ликвидировали последствия горения автомобильного салона на ул. Героев Хасана в Перми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Сообщение о возгорании в двухэтажном здании автосалона поступило сегодня около семи часов утра. Предварительная площадь пожара составила 400 кв.м. К тушению огня привлекались 84 человека личного состава и 27 единиц техники. Из двухэтажного здания автосалона удалось эвакуировать 48 автомобилей.

Пострадавших в ходе пожара нет. Причину возгорания устанавливает дознаватель МЧС России.