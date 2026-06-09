В Прикамье за неделю составили более 400 протоколов за нарушения миграционного законодательства

Правоохранительные органы проводят в Пермском крае операцию «Нелегал2026» по выявлению и пресечению каналов незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Пермскому краю Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

В частности, в Пермском районе были проверены хлебобулочные цеха. Часть работников осуществляла трудовую деятельность с нарушением действующего миграционного законодательства. Всего были проверены 54 иностранных гражданина. Нарушители и работодатель были привлечены к административной ответственности.

За неделю полицейскими возбуждено 12 уголовных дел и составлено более 400 административных протоколов за нарушения миграционного законодательства. 33 иностранца будут выдворены с территории РФ.