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обновлено 11:57

В Прикамье за неделю составили более 400 протоколов за нарушения миграционного законодательства

Правоохранительные органы проводят в Пермском крае операцию «Нелегал2026» по выявлению и пресечению каналов незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

В частности, в Пермском районе были проверены хлебобулочные цеха. Часть работников осуществляла трудовую деятельность с нарушением действующего миграционного законодательства. Всего были проверены 54 иностранных гражданина. Нарушители и работодатель были привлечены к административной ответственности.

За неделю полицейскими возбуждено 12 уголовных дел и составлено более 400 административных протоколов за нарушения миграционного законодательства. 33 иностранца будут выдворены с территории РФ.