В Оренбуржье железнодорожные вагоны с металлом сошли с рельсов, начата проверка

Начата проверка по факту схода с рельсов железнодорожных вагонов, груженных металлом, в Оренбургской области. Происшествие случилось утром во вторник, 9 июня 2026 года. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«На подъездных путях транспортного предприятия в Оренбурге во время маневровых работ два вагона, загруженных металлом, сошли с рельсов. Опрокидывание вагонов не допущено, пострадавших нет»,— говорится в сообщении.

Следователи устанавливают обстоятельства. По итогам проверки примут процессуальное решение.

Георгий Портнов