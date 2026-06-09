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В Белой Холунице при пожаре в частном доме погибли три человека

В Белой Холунице ночью произошел пожар в двухэтажном частном доме на улице Полевой. Три человека погибли, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Кировской области.

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На пожаре в Белой Холунице погибли 3 человека

На пожаре в Белой Холунице погибли 3 человека

Фото: Пресс-центр ГУ МЧС России по Кировской области

На пожаре в Белой Холунице погибли 3 человека

На пожаре в Белой Холунице погибли 3 человека

Фото: Пресс-центр ГУ МЧС России по Кировской области

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На пожаре в Белой Холунице погибли 3 человека

Фото: Пресс-центр ГУ МЧС России по Кировской области

На пожаре в Белой Холунице погибли 3 человека

Фото: Пресс-центр ГУ МЧС России по Кировской области

К месту вызова направили четыре пожарных подразделения. К моменту прибытия спасателей дом был полностью охвачен огнем.

Во время тушения обнаружили тела супругов-пенсионеров — хозяев дома — и их родственника.

В результате пожара жилой дом и хозяйственная постройка полностью сгорели. Причины возгорания устанавливают.

Анна Кайдалова