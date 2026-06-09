В Белой Холунице при пожаре в частном доме погибли три человека
В Белой Холунице ночью произошел пожар в двухэтажном частном доме на улице Полевой. Три человека погибли, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Кировской области.
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К месту вызова направили четыре пожарных подразделения. К моменту прибытия спасателей дом был полностью охвачен огнем.
Во время тушения обнаружили тела супругов-пенсионеров — хозяев дома — и их родственника.
В результате пожара жилой дом и хозяйственная постройка полностью сгорели. Причины возгорания устанавливают.