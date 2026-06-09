Из Перми стартовали прямые авиарейсы в Грузию

Сегодня возобновилось прямое авиасообщение между Пермью и Батуми (Грузия). Из 100 пассажирских мест борта Superjet авиакомпании Red Wings были выкуплены 92, таким образом загрузка первого рейса составила 92%. Об этом сообщил «Новый компаньон» со ссылкой на данные краевого минтранса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Red Wings Фото: Red Wings

Полетная программа из Перми в Батуми рассчитана с июня по октябрь. Из Перми рейс будут выполняться по вторникам и пятницам, из Батуми – по понедельникам и четвергам. Время пути составляет около трех с половиной часов.

Полеты из Перми в Батуми были прерваны 6 июля 2019 года, после начала антироссийских демонстраций в Грузии. Тогда на линии летала авиакомпания «Победа».