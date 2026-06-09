В Башкирии доля отказов по кредитам в мае 2026 года составила 76,2%

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) опубликовало данные о динамике одобрения розничных кредитов в регионах России. Согласно статистике, в мае этого года доля отказов по всем видам розничных кредитов (включая потребкредиты, ипотеку, автокредиты и кредитные карты) в Башкирии составила 76,2%. По сравнению с апрелем доля отказов в регионе снизилась на 0,5 процентного пункта (п.п.).

Башкирия заняла 11-е место среди 30 регионов-лидеров по количеству заявок на розничные кредиты. Показатель республики близок к среднему по «топ-30» уровню, однако выше, чем в Москве (72,4%) и Санкт-Петербурге (72,7%).

Наиболее высокий уровень отказов в мае был зафиксирован в Ставропольском крае (77,1%), Кемеровской (77,0%) и Оренбургской (77,0%) областях. Самые низкие показатели среди лидирующих регионов продемонстрировали Белгородская (70,7%) и Нижегородская (70,9%) области, а также Приморский край (71,1%).

В целом по стране доля отрицательных решений по заявкам сократилась до 75,3%, снижаясь четвертый месяц подряд.

Олег Вахитов