В Петербургском международном экономическом форуме, который прошел с 3 по 6 июня, приняли участие свыше 24,5 тыс. человек из 142 стран. Общая сумма подписанных соглашений достигла 6,8 трлн руб. Об этом сообщается в пресс-релизе Росконгресса.

Международный разворот

Главной неформальной сенсацией ПМЭФ стало возвращение западных представителей. Впервые за последние годы Санкт-Петербург посетила официальная делегация США во главе с председателем Комиссии по изящным искусствам Родни Куком. Также прибыли делегаты из Великобритании, Германии, Австрии и Франции.

Однако основу форума составили представители глобального большинства. Статус страны-гостя получила Саудовская Аравия: делегацию королевства (около 200 человек) возглавил министр энергетики принц Абдулазиз бин Салман. Крупнейшие делегации также прибыли из Китая (около 200), Танзании (170), Узбекистана (150) и ОАЭ (120). Всего в работе форума приняли участие около 130 высокопоставленных иностранных официальных лиц.

Президент о новой экономике

Центральным событием стало пленарное заседание с участием президента Владимира Путина. Глава государства заявил, что гонка за суверенитетом набирает обороты, и Россия намерена укреплять независимость, расширяя круг партнеров.

По словам президента, страны БРИКС обеспечивают 49% ежегодного прироста мирового ВВП, тогда как вклад G7 — лишь 18%. Доля БРИКС в мировом ВВП по ППС достигла 40%, обогнав «семерку» (29%). Владимир Путин поставил перед правительством задачу вернуться к устойчивым темпам роста экономики со следующего года.

Дедолларизация

Деловая программа форума, включившая более 370 мероприятий, зафиксировала структурный перелом. Дедолларизация перешла в практическую плоскость: расчеты России и Беларуси в нацвалютах достигли 99,1%.

Замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что санкции — проявление слабости их инициаторов. «Мировая экономика сильно меняется, центры роста смещаются туда, где живет больше людей и быстрее развивается производство», — отметил он.

Экономический блок также зафиксировал исчерпание прежней модели роста в РФ. Импортозамещение себя исчерпало. Новой формулой должны стать производительность труда, цифровизация и регуляторная предсказуемость.

Инвестиции

Результатом переговоров стало подписание 1,1 тыс. соглашений на сумму почти 6,8 трлн руб. Крупнейшие сделки:

меморандум ДОМ.РФ и «Сбербанка» о секьюритизации ипотеки на 3 трлн руб.;

кредит РусГидро от ВТБ на 260,5 млрд руб. для энергетики Дальнего Востока;

строительство ЖК «Кадерле» в Казани за 250 млрд руб.;

проект города-спутника «Южный» под Петербургом за 192 млрд руб.;

соглашение SkyGroup Development со «Сбербанком» и Крымом на 143 млрд руб. (туристические объекты).

Лидерами Национального рейтинга инвестиционного климата стали Москва и Татарстан, второе место поделили Нижегородская и Московская области.

Поддержка МСП

Технологическая повестка зафиксировала рост энергопотребления дата-центров на 15% в год. К 2030 году потребность в мощностях вырастет с 1,8 ГВт до 4,3 ГВт. Ущерб от кибермошенничества достиг 195 млрд руб. (возвращается лишь 1%).

Острейшей проблемой назван кадровый голод: дефицит кадров — около 3 млн человек, нехватка инженеров — более 560 тыс. специалистов. В ответ президент поручил отсрочить снижение порога выручки для уплаты НДС в поддержку МСП. Также была анонсирована разработка стратегии лекарственной безопасности России. Доля креативных индустрий в экономике РФ превысила 4% (выше среднемировой), в отрасли занято 5,5 млн человек.

Спорт и благотворительность

Впервые на ПМЭФ развернули спортивный кластер: прошли велогонка «Золото Ладоги», Петровский гребной марафон и турнир по кулачным боям TOP DOG. Забег «Борись и побеждай» собрал рекордные 2,5 тыс. участников.

Культурным центром стал павильон «Душа России» и интерактивная карта регионов. В рамках акции «Добрый ПМЭФ» бизнес направил на поддержку НКО около 124 млн руб. Также работали «Детская редакция» и «Академия ПМЭФ» для подготовки кадровой смены.