В Казани 42% жителей дружат или периодически общаются с соседями. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Более 40% казанцев дружат с соседями

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Более 40% казанцев дружат с соседями

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По этому показателю столица Татарстана вошла в число лидеров наряду с Екатеринбургом и Красноярском. Выше показатель у жителей Уфы, Перми и Воронежа. Реже близкие отношения с соседями встречаются в Санкт-Петербурге и Москве — здесь показатели составили 24% и 30%.

Согласно исследованию, 43% участников опроса заявили, что вообще не хотят взаимодействовать с соседями по бытовым вопросам.

Только 5% россиян готовы оставить квартиру под присмотром соседей во время отпуска. Чаще жилье доверяют родственникам — такой вариант выбрали 33% опрошенных. Еще 25% предпочитают видеонаблюдение, а 26% никого не просят о помощи.

Анна Кайдалова