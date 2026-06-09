В Уфе спрос на услуги тренера по плаванию вырос на 96%

По данным «Авито Услуг», в апреле-мае в Уфе спрос на услуги тренера по плаванию увеличился на 96% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Интерес к занятиям с наставником по большому теннису вырос на 45%. Рост спроса на тренировки по футболу и волейболу составил почти три раза.

По данным «Авито», товары для тенниса и бадминтона стали покупать на 25% чаще, а инвентарь для водного спорта — на 12%. Продажи масок, ласт, шапочек и очков увеличились на 43%, оборудование и одежду для занятий дайвингом и водными видами спорта — на 19%, а гидрокостюмы — на 10%.

Футбольную экипировку и инвентарь покупали на 33% чаще, товары для баскетбола — на 13%.

Продажи велосипедов выросли на 11%, при этом на детские модели рост составил 21%, а на вторичном рынке — на 30%. Продажи новых шоссейных велосипедов для взрослых выросли более чем вдвое.

Некоторые спортивные товары предпочитали в ресейл-сегменте. Например, 86% роликов и скейтбордов и 74% велосипедов покупают с рук.

Майя Иванова