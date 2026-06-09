УУНиТ получит 72 млн рублей на разработку износостойких покрытий для авиапрома

Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ) стал победителем федерального конкурса на создание и развитие технологических лабораторий для прикладных научных исследований, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Наука и кадры для производства средств производства и автоматизации» национального проекта технологического лидерства «Средства производства и автоматизации». На отбор подали 60 заявок, из них поддержку получили 22.

Объем финансирования проекта УУНиТ составит 72 млн руб.: в этом году университет получит 18 млн руб., в 2027 — 24 млн руб., в 2028 году — 30 млн руб.

Новую технологическую лабораторию создадут на базе кафедры технологии машиностроения института технологий и материалов вуза. Ученые, аспиранты и студенты университета будут исследовать повышение стойкости металлорежущего инструмента, используемого при обработке авиационных материалов.

Майя Иванова