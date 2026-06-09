Суд решил изъять у физлица участок под дорогой в Нижнем Новгороде

Участок площадью более 6,3 тыс. кв. м в поселке Ждановский Кстовского района Нижнего Новгорода по решению суда должны изъять у физлица и передать в собственность муниципалитета. Как сообщили в Нижегородском областном суде, этот участок по улице Луговой, предназначенный для использования под склады и базы, — единственный проезд к нескольким жилым домам поселка.

С иском в интересах 11 жителей вышла прокуратура. Она указала, что нахождение дороги в частной собственности препятствует мэрии в исполнении обязанности по ее содержанию и ремонту.

Суд установил, что дорогой пользуется неограниченный круг лиц, а для самостоятельного участия в обороте участок не пригоден. Иск прокуратуры удовлетворили: право собственности гражданина на участок признали отсутствующим, мэрию Нижнего Новгорода обязали принять участок в муниципальную собственность в течение шести месяцев после прекращения регистрационной записи о праве собственности физлица.

Решение суда в силу пока не вступило.

Галина Шамберина