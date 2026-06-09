Отдых переехал в глэмпинги

Глэмпинги, конные прогулки и короткие туры по Золотому кольцу. “Ъ FM” узнал, где россияне проведут грядущий длинный уикенд. В пятницу, 12 июня, отмечается День России. Лето тем временем окончательно взяло верх над весенней непогодой. К концу недели синоптики обещают +30°C. А отельеры призывают поторопиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

В выходные россияне отправятся в короткие поездки по стране — география обширная, но главное — уехать можно недалеко от дома. Тратить даже один из трех выходных на дорогу путешественники не готовы. Поэтому и выезды за рубеж на фоне нестабильной работы аэропортов оказались не в тренде — нервные клетки дороже, отмечают собеседники “Ъ FM”.

Впрочем, и внутри страны найти отдых «под ключ» с 12 по 14 июня сейчас задача нетривиальная. Лучшие объекты разбирают за 2-3 месяца до дат, а спрос остается традиционно высоким, указывают в «Авито Путешествиях». Но еще есть шанс заскочить в последний вагон, отмечает основатель глэмпингов «Гуляй-город» и «Аномалия» в Тульской области Дмитрий Гасилов:

«Спрос начался с 1 июня. Сейчас места на праздники практически полностью распроданы. Стоимость на три дня с завтраком на двоих человек начинается примерно от 30 тыс. руб. В "Гуляй-городе" мы построили бассейн с банным комплексом, и здесь в принципе можно все выходные провести. В 2026 году просто шикарно: вода прогрелась до +22°C, и гости уже купаются. Также есть SUP-доски, байдарки, катамараны, квадроциклы. Если говорить про "Аномалию", это по большей части прогулки по экотропам, ресторан, баня, купели, велосипеды».

Если прослушивание у костра народных хитов «Короля и Шута», «Веночка» Кадышевой и нетленных песен Высоцкого в планы не входит, плейлист составляли во ВЦИОМ — дороги за дзеном и созерцанием ведут в Плес. В живописном городке на берегу Волги есть варианты размещения от курортных отелей со спа-центром и бассейном до бутик-отеля, стилизованного под особняк с антикварной мебелью. Ночь в последнем обойдется от 40 тыс. руб. Еще колоритнее Рыбинск — кроме гастрономических изысков и уникальной архитектуры, местное водохранилище притягивает фанатов водного отдыха и рыбалки. Двухчасовая аренда яхты на шестерых там обойдется в 14 тыс. руб.

По данным «Яндекс Путешествий», лидерами по числу бронирований на этот уикенд стали Сочи, Нижний Новгород, Казань, Санкт-Петербург и Москва. Цены варьируются от 7,5 тыс. руб. до 10 тыс. руб. А спрос на аренду квартир и загородных домов год к году подскочил на 27% и 75% соответственно, продолжает коммерческий директор «Авито Путешествий» Владислава Сакина:

«Чаще всего на июньские праздники бронируют квартиры в Ленинградской, Нижегородской, Московской областях. Также в лидерах стандартно Краснодарский край и Татарстан. Продолжительность такой поездки — две ночи, и чаще всего приезжают небольшими компаниями по два-три человека. В среднем цена за ночь составит примерно 8 тыс. руб. За городом, как правило, собираются большими компаниями. Топ направлений — Московская и Ленинградская области. Также мы видим большой всплеск интереса в Карелии, Челябинской области и Башкортостане. Стоимость аренды составит примерно 16,5 тыс. руб. за ночь».

Пик сезона и в Петербурге — период белых ночей — самое популярное время в году. Включая проезд, бюджетная поездка может обойтись в 15-20 тыс. руб., говорит гендиректор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин:

«Москвичи поедут в Калужскую, Тверскую, Владимирскую области. Большим спросом пользуются туры по Золотому кольцу, наиболее популярные маршруты: Москва — Владимир — Суздаль — Ярославль — Кострома. Есть короткие трехдневные теплоходные туры, скажем, Москва — Углич — Мышкин. Вокруг каждого миллионника есть инфраструктура загородных отелей. Если брать Подмосковье, здесь можно найти размещение стоимостью и 20 тыс. руб. на человека в сутки. Есть более бюджетные варианты. Каких-то чрезвычайно дорогих вариантов мы не видим, потому что за три дня много денег не потратишь».

Впрочем, было бы желание. Так, в соцсетях нашли карбоновые складные стулья для кемпинга за 100 тыс. руб. При этом автопутешественникам наверняка стоит запастись бензином и бумажными картами — в регионах с этим нестабильно, напоминают эксперты.

Екатерина Вихарева