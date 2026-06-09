Решетников назвал маловероятным возврат России к сотрудничеству с фининститутами Запада

Глава Минэкономики России Максим Решетников заявил, что возврат страны к прежнему сотрудничеству с западными финансовыми институтами после завершения конфликта на Украине маловероятен. Такой оценкой министр поделился на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме.

Господин Решетников отметил, что в случае заключения мирного соглашения с Украиной Россия не будет «повторно входить» в финансовые институты, которые «отвергли» ее после начала конфликта. По словам министра, должна произойти «реконфигурация». «Нам придется заново устанавливать множество правил и институтов»,— пояснил глава Минэкономики в интервью изданию The National.

«После санкций, введенных Западом, мы действительно изменили мир. Похоже, он действительно становится более многополярным»,— заявил министр. Максим Решетников подчеркнул, что российская экономика адаптируется к этому миру. По его словам, сейчас она растет умеренными темпами, но «развитие стало более устойчивым и сбалансированным».