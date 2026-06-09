В Омске потребовали признать банкротом единственного в России производителя фунчозы

Компания «Паллет-Омск» подала в арбитражный суд иск с требованием признать банкротом компанию «Вито» — единственного в России производителя лапши фунчоза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Суд принял это заявление 25 мая. Заседание назначено на 30 июня. Сумма исковых требований составляет 2,3 млн руб. «Вито» производит фунчозу с 2020 года. По данным на август 2025 года, товары компании занимали около 20-25% российского рынка. Остальные аналогичные продукты поставляли из-за рубежа.

В августе прошлого года стало известно о планах «Вито» увеличить производство продукции с 150 т до 210 т в месяц, или на 40%. Тогда компания производила фунчозу на двух линиях мощностью 150 т в месяц. С октября 2025 года «Вито» планировала производить лапшу в новом цехе проектной мощностью 60 т.