В Грузии задержали россиянку за ввоз лекарства от эпилепсии из Турции

Сотрудники МВД Грузии задержали женщину с двойным гражданством России и Германии на границе с Турцией, сообщили в пресс-службе ведомства. Она пыталась ввезти в страну почти 1,5 кг прегабалина — сильнодействующего противоэпилептического препарата.

«Сотрудники правоохранительных органов изъяли особо крупное количество психотропного вещества "Прегабалин" — 1,4 тыс. таблеток — в качестве вещественного доказательства при проверке ручной клади»,— указано в сообщении МВД.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело о незаконном обороте психотропных веществ, а также их незаконном ввозе. Женщине грозит до 12 лет лишения свободы.