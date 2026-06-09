Россия возобновит поставки электроэнергии в Турцию не раньше сентября

Российский оператор поставок электроэнергии «Интер РАО» планирует начать поставки электроэнергии в Турцию не ранее сентября. Об этом рассказал глава корпорации Сергей Дрегваль на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме.

По словам господина Дрегваля, в этом году импорт электроэнергии на турецкий рынок еще не осуществлялся из-за «беспрецедентно низких цен» на нем. Возможность поставок в Турцию помимо цен будет также зависеть от режимно-балансовой ситуации в энергосистемах юга России и Грузии, добавил руководитель «Интер РАО».

В целом в 2026 году общий уровень торговли электроэнергией сохранится на уровне прошлого года — около 10 млрд кВт·ч, отметил Сергей Дрегваль. Основными направлениями экспорта останутся Казахстан, Монголия и Грузия.

По данным «Интер РАО», в 2025 году Россия экспортировала в Турцию 231 млн кВт·ч электроэнергии — в четыре раза больше уровня 2024 года. При этом общий объем импорта-экспорта российской электроэнергии за рубеж в 2025-м снизился на 6,9% год к году — до 9,7 млрд кВт·ч.