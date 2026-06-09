По состоянию на 1 июня на реализацию национальных проектов в Татарстане направили 17,2 млрд руб. — это 32% от годового плана. Об этом сообщила пресс-служба Минфина республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на реализацию нацпроектов с начала года направили 17,2 млрд рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Татарстане на реализацию нацпроектов с начала года направили 17,2 млрд рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Наибольший объем финансирования пришелся на нацпроекты «Семья» — 7 млрд руб. и «Молодежь и дети» — 3,4 млрд руб. На проект «Инфраструктура для жизни» направили 3,3 млрд руб., а на развитие беспилотных авиационных систем — 2 млрд руб.

Всего в этом году в Татарстане реализуют 11 национальных проектов. На эти цели в республиканском бюджете предусмотрено 53,8 млрд руб., из них 28,8 млрд руб. поступят из федерального бюджета.

Анна Кайдалова