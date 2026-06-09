В Перми снизилась стоимость вторичных квартир

Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в Перми в мае составила 6,7 млн руб. Это на 1,4% ниже, чем в предыдущем месяце. Об этом сообщает портал «Мир квартир». При этом средняя стоимость квадратного метра в таком жилье составила 127,7 тыс. руб., что ниже показателя предыдущего месяца на 0,2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Рост стоимости квадратного метра зафиксирован в Томске (+2,4%), Московской области (+1,8%), Владивостоке (+1,7%), Пензе (+1,4%), Астрахани (+1,3%), Череповце (+1,3%), Вологде (+1,2%), Челябинске (+1,2%), Иркутске (+1%) и Саратове (+0,9%). Больше всего подешевел квадратный метр в Кирове (–1,1%), Краснодаре (–1%), Чебоксарах (–0,9%).

Самый заметный рост цен на вторичные квартиры обнаружился во Владивостоке (+4,2%), Московской области (+2%), Астрахани (+1,4%), Пензе (+1,4%), Челябинске (+1,3%), Оренбурге (+1%). «Вторичка» в Москве упала в цене на 1,1%, до 23,6 млн руб.