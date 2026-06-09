С начала года судебные приставы Татарстана взыскали более 1,9 млрд руб. алиментных платежей. Только с 20 мая по 1 июня удалось взыскать свыше 98 млн руб. задолженности, сообщила пресс-служба ГУФССП по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане с начала года взыскали более 1,9 млрд рублей алиментов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В Татарстане с начала года взыскали более 1,9 млрд рублей алиментов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

За пять месяцев приставы арестовали имущество должников по 794 производствам, включая 84 автомобиля. Свыше 12 тыс. человек ограничили в праве выезда за границу.

Также в Татарстане возбудили 1,1 тыс. административных дел за неуплату алиментов и более 448 уголовных дел.

Анна Кайдалова