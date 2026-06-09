Собственникам пострадавших от БПЛА квартир в Оренбурге выплатят 3 млн рублей

Более 3 млн руб. из резервного фонда выделили оренбуржцам, чьи квартиры пострадали от обломков беспилотника. Часть компенсаций владельцы уже получили.

Многоквартирный дом пострадал от обрушившегося БПЛА 12 мая. В ряде квартир оказались выбиты стекла, также повредилась кровля здания. Никто из жителей не пострадал. Ранее администрация Оренбурга сообщала, что готова выплатить жильцам сумму, равную локальной сметной стоимости ремонта, но до одного миллиона рублей. Шесть семей переехали в гостиницу или к родственникам на время первого ремонта. Из-за упавшего беспилотника также пострадали школа и детский сад, которые находятся рядом с МКД. Восстановление учреждений завершили за шесть дней.

По последним данным мэрии, от горожан поступило 53 заявления на выплаты. Специальная комиссия рассмотрела документы и утвердила выделение средств: из резервного фонда выделили 3 млн 24 тыс руб. Эти средства владельцы квартир могут использовать для восстановления жилья, в том числе на замену окон.

Яна Вежлева