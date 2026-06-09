Основатель криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид попросил Трампа его помиловать

Основатель криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид, отбывающий 25-летний срок за мошенничество, подал прошение о помиловании, сообщает BBC. Он запросил у Министерства юстиции помилование после отбытия наказания. Оно означает, что его преступления будут юридически прощены после того, как он проведет весь свой срок в тюрьме.

Бэнкман-Фрид был приговорен в 2024 году за многомиллиардное мошенничество, двумя годами ранее приведшее к краху FTX и хедж-фонда Alameda Research.

О сокращении тюремного срока он не ходатайствует, при этом продолжает утверждать, что невиновен, и пытается обжаловать приговор.

Белый дом пока не комментировал подачу заявления от бывшего миллиардера. Однако ранее в этом году на прямой вопрос о Бэнкмане-Фриде президент США отвечал, что помиловать его не намерен.

Екатерина Наумова