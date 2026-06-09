Генеральный директор УЗПМ Дмитрий Пылёв стал победителем общественного голосования Строгановской премии – 2026

Общественная организация «Пермское землячество» подвела итоги финального этапа одной из самых значимых и авторитетных региональных наград — Строгановской премии. Победителем в специальной номинации «Лидер общественного голосования» признан Дмитрий Пылёв, генеральный директор Уральского завода противогололедных материалов — ведущего российского производителя современных средств для борьбы со льдом под брендом «Бионорд».

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По итогам открытого онлайн-голосования кандидатура Дмитрия Пылёва набрала более 1500 голосов, что стало абсолютным максимумом среди всех номинантов премии в этом году.

Торжественная церемония награждения состоялась в центре Москвы — на сцене Московского академического Музыкального театра имени народных артистов К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Награду победителю вручил депутат Государственной думы РФ, первый заместитель председателя правления РОО «Пермское землячество» Игорь Шубин.

Дмитрий Пылёв поблагодарил весь коллектив УЗПМ, соратников и коллег за поддержку:

«Благодарю всех, кто поддержал мою кандидатуру в общественном голосовании Строгановской премии. Для меня это не просто высокий результат — это знак доверия и уважения к той работе, которую мы вместе с командой и коллективом УЗПМ ведем в Пермском крае. Строгановская премия объединяет людей, чьи дела и достижения действительно важны для региона, поэтому быть среди ее номинантов — уже большая честь. Но когда за твоей кандидатурой стоят голоса земляков, партнеров и коллег, эта честь обретает особый, живой смысл. Отдельно хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в голосовании — независимо от того, за кого именно был отдан голос. Важно, что жители края проявляют внимание к людям и проектам, которые работают на благо Прикамья. Большое спасибо каждому!»

Ведущим церемонии награждения стал известный спортсмен, серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух. В этом году он также выступил в качестве продюсера Фестиваля зимнего спорта, генеральным партнером которого является УЗПМ.

Строгановская премия существует более 20 лет и вручается деятелям культуры, науки, производства и социальной сферы, внесшим выдающийся вклад в развитие Пермского края. Победа Дмитрия Пылёва в номинации «Лидер общественного голосования» — свидетельство высокого доверия к бизнесу и социально ориентированной деятельности Уральского завода противогололедных материалов в регионе.

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