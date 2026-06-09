Маткапитал предлагают использовать в основном на покупку жилья

Минтруд предлагает использовать материнский капитал в первую очередь на покупку жилья. Такое предложение министерство отправило на согласование в федеральное правительство, сообщает специализирующееся на теме строительства издание «Московская перспектива».

Из документа Минтруда, направленного в правительство, следует, что маткапитал гражданами в большинстве своем тратится на текущие расходы, хотя эти средства могли бы использоваться в качестве первоначального взноса для ипотеки. Так, по итогам четырех месяцев 2026 года, только в 18,8% случаях граждане направляли материнский капитал на покупку жилья, отмечают в министерстве. Для сравнения: в 2020 году показатель составил 58,5%, уже в 2025 он пополз вниз — до 26,4% по итогам года.

По данным «Домклик», с начала 2026 года доля сделок на рынке жилой недвижимости с привлечением материнского капитала достигла 25,8%. Чаще всего эти средства использовались при оформлении семейной ипотеки — почти половина (46,1%) выдач по льготной программе прошла с их участием. На втором месте — дальневосточная и арктическая ипотека (24,7%), на третьем — жилищные кредиты по региональным программам (16,3%).

Сейчас средства маткапитала в основном уходят на получение ежемесячной выплаты на ребенка — с его рождения и до трех лет, настаивают в Минтруде. Таким образом капитал использовали в 24,5% случаев в 2020 году, по итогам 2025 — до 42,8% случаев. Такую ситуацию надо переломить, считает Минтруд. Поэтому, как пишет ведомство в федеральное правительство, необходимо поставить в приоритет покупку жилья на средства материнского капитала.

Минтруд учитывает, что на материнский капитал нельзя купить отдельное жилье, поэтому предлагает трансформировать семейную ипотеку. Установить дифференцированный размер процентной ставки в рамках «семейной» ипотеки таким образом, чтобы он снижался при рождении каждого последующего ребенка. Плюс к этому, следует увеличить сумму кредита для семей с двумя и более детьми, чтобы они могли купить квартиру более 60 кв. м.