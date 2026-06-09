В Татарстане в мае этого года работодатели открыли более 1,6 тыс. вакансий в сфере туризма, гостиниц и ресторанов — это на 16% больше, чем месяцем ранее. Об этом сообщила пресс-служба hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане перед летом вырос спрос на сотрудников гостиниц и ресторанов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ В Татарстане перед летом вырос спрос на сотрудников гостиниц и ресторанов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Наиболее востребованными оказались повара, пекари и кондитеры — на них пришлось 42% вакансий в отрасли. Также активно искали официантов, барменов и бариста, уборщиков, менеджеров ресторанов и хостес.

Аналитики связывают рост спроса с началом летнего сезона и увеличением нагрузки на кафе, рестораны, гостиницы и туристическую инфраструктуру.

Медианная предлагаемая зарплата в гостинично-ресторанной сфере Татарстана в мае составила 60,3 тыс. руб. Это на 21,7 тыс. руб. ниже общей медианной зарплаты по республике.

Анна Кайдалова