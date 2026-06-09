Федеральная сеть фитнес-клубов анонсировала открытие еще одного филиала в Перми

Фитнес-клуб Drive Fitness откроет еще один филиал в Перми — в ТЦ «Домино» по ул. Куйбышева, 85а. По данным справочника 2GIS, новый филиал начнет работу в августе этого года. На сайте сети фитнесс-клуба сообщается, что площадь нового филиала составит 2 тыс. кв. м, в котором разместится тренажерный зал, два зала групповых программ и финские сауны и хамам. Старт продаж абонементов уже начался.

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Напомним, новый зал станет уже вторым фитнес-центром федеральной сети. Фитнес-клуб Drive Fitness открылся в январе 2020 года в ТЦ «Колизей-Atrium» на месте бывшего клуба «Колизей». Площадь клуба в ТЦ «Колизей-Atrium» составляет 2,9 тыс. кв. м, в нем расположены зоны функционального тренинга и боевых искусств, зал групповых программ, сауны, скалодром и детский клуб.

По данным сервиса 2GIS, в Перми насчитывается 224 фитнес-клуба, включая филиалы федеральных сетей (Аlex fitness, X-Fit, Drive fitness, World Сlass) и местные компании — Holliwood, Bodyboom, Starfit и другие.