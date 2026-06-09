МВД объяснило, из-за чего чаще всего похищают криптовалюту

Хранить seed-фразу для криптокошелька следует только на физических носителях, нельзя вводить ее на сторонних сайтах. Такие рекомендации дают эксперты по безопасности, отметили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Seed-фраза — набор из 12 или 24 слов, с помощью которого можно восстановить доступ к активам.

По данным министерства, большинство крупных краж криптовалюты связано не со взломом, а с компрометацией seed-фразы. Поэтому нельзя хранить ее в виде скриншота, фото, заметки или отправлять сообщением самому себе.

«Такие данные могут автоматически попадать в облачные хранилища, резервные копии или стать добычей вредоносных программ, которые специально ищут изображения и файлы, связанные с криптовалютой»,— пояснили в МВД (цитата по ТАСС).

В конце апреля Госдума одобрила в первом чтении законопроект о регулировании криптовалют. Согласно инициативе, с 1 июля граждане и компании смогут легально покупать цифровую валюту через лицензированных посредников. Среди них — обменники из реестра Центробанка, брокеры и доверительные управляющие. Рассчитываться криптовалютой в стране по-прежнему будет запрещено.